Montieri | bomba ' emerge' dal torrente | vicino a due centrali geotermiche - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L'ordigno risale alla seconda guerra mondiale. Immediata la messa in sicurezza della zona, laè stat ...

L'ordigno risale alla seconda guerra mondiale. Immediata la messa in sicurezza della zona, laè stat ...Oggi in Maremma è stato rimosso un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Si trattava di unada mortaio da 81 mm, di fabbricazione americana. L'operazione si è svolta a, in provincia di Grosseto, nell'ambito del piano coordinato dalla prefettura che ha attivato il personale ...MONTIERI: L'ordigno risalente alla seconda guerra mondiale, una bomba da mortaio da 81 millimetri, è stato rinvenuto vicino a due centrali geotermiche ...Si trattava di una bomba da mortaio da 81 millimetri, ritrovata nella frazione di Travale, nel comune di Montieri.