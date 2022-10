Lecce-Fiorentina | la designazione arbitrale

... Manganiello Napoli - Bologna (domenica ore 18): Cosso Verona - Milan (domenica ore 20.45): Massa Sampdoria - Roma (lunedì ore 18.30): Di Bello(lunedì ore 20.45): Massimi.18.30DI BELLOVALERIANI " MARGANIIV: SERRAVAR: AURELIANOAVAR: PERETTILunedì 17/10 h. 20.45MASSIMIVIVENZI " RANGHETTIIV: DOVERIVAR: GUIDAAVAR: ...L'ex viola Antonio Dell'Oglio ha commentato così il momento di forma della Fiorentina durante "Viola Amore Mio" in esclusiva su Radio Firenzeviola: "E' ...La Fiorentina non sta attraversando un buon momento. In campionato è arrivato il crollo verticale in casa contro la Lazio e ...