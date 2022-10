GF Vip 7 | c’è una talpa nella Casa? Gli inquilini puntano il dito contro un concorrente

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Più passano i giorni all’interno della settima edizione del Grande Fratello Vip e più sale la tensione tra i concorrenti. Tra poca collaborazione e modi di fare borderline, un nuovo sospetto starebbe allarmando alcuni concorrenti dellapiù spiata d’Italia. Secondo diversi, infatti, ci sarebbe una, nonché spia, degli autori tra loro. Tale ipotesi sarebbe nata dopo alcune situazioni che gli autori non potevano realmente sapere o aver guardato con le telecamere. Grande Fratello Vip 7: una? Stando a quanto emerso nelle ultime ore delladel Grande Fratello Vip, ci sarebbe unatra gliche riporterebbe alcune informazioni agli autori. Si ipotizza, infatti, che Alfonso Signorini, per ...

Mediaset Infinity

Chiofalo svela cosa pensa di Edoardo e Antonella al GFCosa penso di Edoardo e Antonella Volete per forza farmi dire qualcosa di negativo che mi fate queste domande Diciamo che io lui non lo ...GF, tutti contro Charlie Gnocchi: cosa è successo L'ultima questione polemica nata nella Casa parte dalla voglia di Charlie Gnocchi di 'imporre' un dialogo e un gioco a tutti i presenti. Nella ... Alfonso Signorini contro Giovanni Ciacci: "Non dire ca****e"