Esami e tesi falsate | a Genova l’indagine “110 e frode” si chiude con 30 indagati Tra loro anche i figli di noti manager e imprenditori

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) I legali degli studentiper ora non commentano, minimizzano parlando di posizioni marginali deiassistiti o addirittura si smarcano dicendo che tra idei personaggi famosi non sono tra iclienti. Eppure quello scoperto adalla Guardia di Finanza era un sistema collaudato nel quale un ex insegnante delle superiori suggeriva risposte via WhatsApp e scrivevane sotto compenso di molti universitari, compresi molti rampolli dellabene. I fatti, già contestati al docente e a 22 studenti nella primavera 2021, vedono oggi coinvolti altri 8 studenti, sempre della facoltà di Economia aziendale, che negli ultimi giorni si sono visti recapitare l’avviso di conclusione delle indagini. Che riguardano fatti accaduti tra il 2018 e il 2019, e ...

