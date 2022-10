Cosa concepiscono i suoi neuroni | Delmastro umilia Roberto Speranza

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Andrea, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, nella puntata dell'11 ottobre, massacra il ministro uscente della Salute,rispetto alla gestione dell'emergenza Covid. "Mai occhieggiato ai no vax mazero titoli, avrebbe dovuto prendere misure per oltrepassare la pandemia e invece ci ha pietrificati perché iconcepivano solo chiusure. Avrebbe potuto in due anni di pieni poteri emergenziali fare l'areazione meccanica ventilata nelle scuole. L'ha fatta?", chiede ironico, "no. Noi saremo pronti a fare quello che dovremo sulla pandemia ma senza obblighi, senza imposizioni e chiusure. La nostra area è della libertà e da quella non ci muoviamo". Rispetto al passaggio di consegne tra il premier uscente ...

Liberoquotidiano.it

... discorsi che descrivono le donne come "bugiarde e assassine" o che "neonati ballando ... elaborarepuò attivarsi difronte alla congiuntura organizzativa come un terreno comune. Come ...Più che come voce della ragione questi filosofila coscienza in analogia con il senso ... Decide lui con decisione sovrana il senso della vita,è bene eè male ("sic volo, sic ... Omnibus, Delmastro umilia Speranza: "Cosa concepiscono i suoi neuroni" L’uscita di Star Ocean The Divine Force, settata per il 27 ottobre 2022 (praticamente un mese da oggi) segna l’arrivo sul mercato di un JRPG (Japanese Role-Playing Game) che, personalmente, tendo a de ...