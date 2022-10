Borussia Dortmund - Siviglia 1 - 1 | gol e highlights

Il Siviglia va in vantaggio al 18' grazie alla rete di Nianzou, ma un super Bellingham porta la partita in parità al 35': il centrocampista ...Nella quarta giornata disèutata oggi il City ha pareggiato con il Copenaghen e stacca il pass per gli ottavi grazie al pari trae Siviglia, mentre il Real Madrid si qualifica grazie ...I potoghesi pareggiano 1-1 a Parigi e rimangono a pari punti con i francesi, in testa al girone della Juventus. La squadra di Guardiola, in 10 per un'ora, ...CHAMPIONS LEAGUE - Il Salisburgo viene fermato a Zagabria e nel finale rischia di perdere. Sconfitta per il Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk.