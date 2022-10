Bezos pronto a mandare in orbita i primi satelliti per sfidare Musk sull’internet spaziale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La Federal Communications Commission ha dato il permesso ad Amazon, società fondata da Jeffdi installare una costellazione di 3.236, in modo tale da sviluppare un sistema per l’internet: Kuiper. Idue saranno lanciati a inizio 2023 con la United Launch Alliance: la joint venture che può contare tra i suoi clienti anche la stessa Us Space Force. L’azienda di Seattle, la più grande Internet company al mondo, ha investito oltre 10 miliardi di dollari nel Project Kuiper: un sistema che ha l’obiettivo di fornire internet a banda larga a famiglie, scuole, ospedali e aziende ancora tagliate fuori dal progresso tecnologico. La prima a scommettere su questo campo è stata la SpaceX di Elon, che con il suo Starlink sta influenzando anche l’andamento della guerra in Ucraina. ...

