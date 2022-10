“Sì | per sempre” Matrimonio per la ragazza di Canale 5 e il calciatore dopo due anni d’amore

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) La bella notizia è arrivata, come è ormai consuetudine, sui social: l’ex temptation island Roberta Mercurio e il compagno, il difensore del Monzo Luca Caldirola, si sposeranno; la proposta diè arrivata nelle ore scorse. La coppia ha ricevuto lo scorso anno il dono della prima figlia. Proprio nei mesi scorsi Roberta aveva ricordare quel momento, ed il primo compleanno della piccola, con un lungo post: “Ricordo tutto di quel giorno come se fosse ieri. Il rumore della valigia nel corridoio, il profumo del caffè al bar, il viso e la gentilezza delle ostetriche, il rumore del tracciato, il mio cuore a mille”. “Ricordo l’ansia, l’adrenalina, la paura, il dolore. È vero cresci in fretta e glipassano velocemente, ma non potrò mai dimenticare il momento in cui sei venuta al mondo. La gravidanza, il parto resterà per...