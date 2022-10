“Puliamo il mondo” nei fondali di Sperlonga | portati in superficie di versi chili di rifiuti

(Di martedì 11 ottobre 2022)– Si è svolta domenica 9 ottobre 2022 a, organizzato da Porto dis.r.l. e daDiving Center con la collaborazione del Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS, della Capitaneria di Porto di Gaeta, del Gruppo Protezione Civile Croce d’Oro Sud Pontino, diPescaturismo, diTurismo e il Patrocinio del Parco della Riviera Di Ulisse e del comune di, l’ottava edizione consecutiva di “il” neidel mare di. La più grande iniziativa mondiale di volontariato ambientale, coordinata in Italia da Legambiente, ha avuto come scenario la costa di punta Capovento, nel Parco Regionale della Riviera di ...

Dopo le prime tre tappe a Spianate e una in centro, ad Altopascio, nel parco Aldo Moro in occasione diil, ecco che sabato 15 ottobre l'iniziativa si sposta a Badia Pozzeveri. L'...Un'area a verde un po' trascurata che torna a nuova vita grazie a studenti e associazioni. Aderendo all'iniziativa di Legambiente 'il', l'istituto comprensivo Alessandro Volta dà il via a un progetto di riqualificazione delle aree verdi scolastiche a partire da quella che, nelle intenzioni della dirigente Clorinda ...Venerdì 14 e sabato 22 ottobre andrà in scena a Cascina 'Puliamo il Mondo', che vedrà in campo 600 alunni e accompagnatori per pulire le aree intorno alle scuole. Al progetto partecipano: Istituto ...