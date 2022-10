Malore in classe | la maestra Giovanna muore davanti ai suoi alunni

... in provincia di Verona, insieme al marito Angelo, e che è stata stroncata da un improvviso... Un angelo custode, il maestro Tommaso De Stefani , che avrebbe dovuto entrare in, ha tentato ..."È accaduto tutto in pochi secondi", ha raccontato al quotidiano L Arena racconta Tommaso De Stefani il collega della maestra morta per uninnel veronese. "L avevo appena salutata. Lei era tranquilla e sorridente, come sempre. Mi sono avvicinato un attimo alla porta d ingresso per appoggiare dei libri su un banco quando ho ...E’ morta per un malore improvviso davanti agli occhi dei suoi alunni e nonostante il soccorso tempestivo prestato da un ...È morta sotto gli occhi atterriti degli alunni della sua classe e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla. Giovanna Fabrica, maestra alla scuola primaria, si è accasciata in classe per un malor ...