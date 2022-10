La Gazzetta dello Sport

Se avete schierato uno di loro probabilmente avete vinto facile. A voi la top 5 dei migliori cinque giocatori al fantacalcio. Dalla doppietta di Dzeko a Reggio Emilia allodi, seconda partita di fila con gol e assist, fino al +3 del Cholito Simeone, due reti in campionato con 125 minuti giocati. FIKAYO TOMORI, 8 Vede la Juve e si scatena. Secondo gol ai ...Laziocontro la Fiorentina . L'undici di Maurizio Sarri ottiene la quarta vittoria consecutiva in ... Contro la Fiorentina i biancocelesti vanno in gol con Vecino e, poi Immobile e compagni ... Lo show di Zaccagni, si sblocca Tomori, splende Dzeko: i top della 9ª giornata Lazio show contro la Fiorentina. L’undici di Maurizio Sarri ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato e va in terza posizione in classifica. Contro la Fiorentina i biancocelesti vanno in go ...Sopra la media anche la prestazione con gol e assist di Zaccagni e quelle di Simeone e Deulofeu: ecco i migliori dell'ultimo fine settimana di campionato ...