La Juve affonda in Israele | 0-2 per il Maccabi | eliminazione a un passo

Il Maccabi è irrefrenabile, la, altra figuraccia: spopola "Allegriout" . Juventus, piove sul bagnato: Di Maria va ko . Che sia una giornata stregata, l'ennesima di questo avvio di ...La Juventussul campo del Maccabi Haifa. In Champions League arriva una sconfitta che certifica il ...da incubo: Allegri sempre più in bilico. Una prestazione da cancellare dalla memoria ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Una serataccia. Difficile descrivere in altro modo la trasferta della Juventus in Israele, con il Maccabi Haifa che vince 2-0 e Massimiliano Allegri che deve fare i conti con un altro grattacapo non ...