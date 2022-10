Dottori dicono che mamma in attesa è troppo giovane per malattia terminale – ma la sua vita è distrutta

Leggi su it.newsner

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lindsey Gritton, 29 anni, era felicissima di essere incinta. Non vedeva l’ora e aspettava e faceva il conto alla rovescia dei giorni come tutti i genitori in. Ma verso la fine della gravidanza, laha ricevuto una notizia che ha distrutto non solo la sua, ma anche quella della sua famiglia. Aveva già notato i segnali e pregato i servizi sanitari di prenderla sul serio, ha scritto The Sun. Ma quando finalmente lo hanno fatto, lamortale si era diffusa ad un passo allarmante. Purè normale dare per scontato che verremo presi seriamente se mai dovessimo avere bisogno dell’aiuto della sanità. Io spero, credo come tutti gli altri, che le mie preoccupazioni vengano accolte con calore e comprensione. Perciò, quando penso che ci sono quelle persone che ...