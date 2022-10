Bari | prof picchiato per aver messo una nota | arrestato un parente della studentessa coinvolta

(Di martedì 11 ottobre 2022) È finito in manette il presunto responsabile dell’aggressione alessore di economica dell’istituto alberghiero Ettore Majorana di. Gli agentiSquadra MobileQuestura dihannoun uomo di 34 anni con precedenti giudiziari. È accusato diilessore Vincenzo Amorese. Finito nel mirino dopo unadisciplinare a una, sua. Il provvedimento cautelare è stato edal gip del Tribunale di. Su richiestaProcuraRepubblica. Il gip gli ha contestato i reati di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, violenza a pubblico ...

Provvedimento del gip dopo che un "" è stato aggredito in classe lo scorso 23 settembre dopo una nota, arrestato un parente della studentessa Arriva dala notizia di un '' aggredito in classe dopo una nota, aggressione per la quale è stato arrestato un parente della studentessa . I media spiegano che un 34enne è ai domiciliari accusato della ...Un 34enne, papà di una alunna che aveva ricevuto una nota, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia con l'accusa di avere aggredito un docente dell' istituto Maiorana di, il 23 settembre scorso. L'uomo è accusato lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, violenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito ...Un 34enne è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia con l'accusa di avere aggredito un docente dell'istituto Maiorana di Bari, il 23 settembre scorso. (ANSA) ...Un 34enne è stato arrestato con l’accusa di avere aggredito un docente dell’istituto Majorana di Bari il 23 settembre. L’aggressione sarebbe scaturita dopo un provvedimento disciplinare ...