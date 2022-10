Stasera tutto è possibile | anticipazioni | ospiti | cast e giochi di oggi | 10 ottobre

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Questa sera, lunedì 102022, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. “E’ la mia quarta edizione e ci saranno alcune novità, sopratnel. Avremo il solito “malassortimento””, le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni. Al programma prenderanno parte tantidel mondo dello spettacolo e unfisso. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.diè un programma scritto da Stefano Santucci, ...

Si risolveràin una bolla di sapone '. Biagio Izzo in 8 curiosità - Sapete che Biagio Izzo si ... con Caterina Balivo ha guidato lo showmi butto . - Ha partecipato spesso al programma ...13 Tranne me e te,il mondo è pieno di gente strana. E poi anche te sei un po' strano. Opera ... una sera, finita la cena, si alza deciso da tavola e dice:vado al cinema! Cultura Il ...True Lies: trama, cast, trailer e streaming del film stasera 10 ottobre 2022 in onda su La7 alle ore 21.15. Con Arnold Schwarzenegger ...Questa sera, lunedì 10 ottobre 2022, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano ...