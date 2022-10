Seconda puntata di Sopravvissuti su Rai1 | Luca aiuterà Nino a superare i suoi traumi? Trame 10 ottobre

(Di lunedì 10 ottobre 2022)disu, il mystery drama diretto da Carmine Elia che ha debuttato lunedì scorso. La serie segue le vicende di un gruppo di superstiti della barca di nome Arianna. Partiti in 12, ne torneranno solo in 6. I superstiti cercheranno di tornare alle loro vite normali, ma niente sarà così semplice. Specialmente perché a legarli c’è un segreto, forse più di uno… Di seguito le anticipazioni delladiin onda stasera 10. Nell’episodio 1×03 intitolato Alla deriva: In barca, dopo la tempesta, idevono riparare una falla. Intanto a bordo serpeggiano le tensioni ed esplodono i primi conflitti. Nel presente, il ritorno alla normalità sembra impossibile. Léa ...

Inchiesta La prima: ' A caccia di gulenisti: la repressione di Erdoan all'estero ' La: ' Caccia ai gülenisti: le poche parole di Ue e Italia ' La terza: ' Caccia ai '...Stasera andrà in onda ladi Sopravvissuti , la serie con Lino Guanciale diretta da Carmine Elia. La prima, a dire il vero, ha ottenuto un risultato inferiore alle aspettative forse per il boom di ...Quando esce House of the Dragon 1x09 su HBO e quando in Italia Scopri i dettagli e la programmazione della serie evento dopo Game of Thrones ...Il Grande Fratello Vip 2022 rischia grosso per eccesso di squalificati I casi sono sempre di più. Ma non è una novità: ripassiamo gli shock ...