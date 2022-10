Sciopero di Atm l’11 ottobre | tram | metro e bus a rischio per 6 ore

(Di lunedì 10 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordi Atm per martedì 11e autobus adalle 8:45 alle 15. A proclamarlo sono i sindacati del trasporto pubblico locale Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl autoferrotranvieri, Orsa autoferro Tpl.di Atm per martedì 11A poche ore dallodi Trenord, arriva quello di Atm è proclamato per martedì ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ridurre le aggressioni eviterebbe di danneggiare la salute psicofisica dei lavoratori, nonché l'immagine del Gruppoche in queste circostanze dovrebbe costituirsi parte civile. Chiediamo pene ...... Orsa autoferro Tpl - hanno proclamato 8 ore dimartedi' 11 ottobre, dalle 8 e 45 alle 15. 'A pochi giorni dall'incontro in Prefettura di Milano e dal successivo con il gruppo, dove ...E' stato proclamato per domani, martedì 11 ottobre, uno sciopero di otto ore, dalle 8.45 alle 15, dai sindacati del trasporto pubblico locale di Milano: Filt- ...Gli episodi sono avvenuti nella stazione Lodi della M3, in quella di Cascina Gobba sulla M2 e in piazzale Lotto: "Lavoratori terrorizzati" ...