Portogallo | per il Ct Santos guai col fisco | deve restituire 4 6 milioni

(Di lunedì 10 ottobre 2022)colper il Ct della nazionale portoghese Fernando. L‘allenatore, stando a quanto riportano i media locali, è stato condannato dalla giustizia portoghese a4,64di euro. Secondo le accuse,avrebbe incassato alcuni ingaggi attraverso una società fittizia, la Femacosa, per pagare meno tasse. Contattato da RMC Sport, però, l’entourage del tecnico portoghese assicura che non ci si sia stata una condanna della giustizia. Secondo l’entourage, Fernandonon ha mai nascosto nulla alportoghese. SportFace.

...Festival evento dedicato alla sezione della Ginnasticatutti in questo caso protagonisti gli over 50. La ottava edizione si è svolta dal 2 al 7 ottobre a Funchal (Madeira Island) in. ...Nel suo amorela cucina, nasce la sua identità da chef creativo, che sposa alla perfezione con un pregevole uso della materia. Tokyo, Dubai,e l'esperienza al fianco del pluristellato ...Decolla dalla base aerea di Beja, in Portogallo, la stagione internazionale del cross. Saranno dieci gli azzurri in gara mercoledì e giovedì nella 58esima edizione dei Mondiali militari di corsa campe ...Hai mai sentito parlare di “visto nomade digitale” Scopriamo cos'è e quali sono i paesi che vogliono aprire le porte a chi lavora da remoto.