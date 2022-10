“Michael J Fox è straziante vederlo così” | abbraccio commovente con Christopher Lloyd

(Di lunedì 10 ottobre 2022)J. Fox esi sono ritrovati dopo 37 anni dal primo mitico Ritorno al futuro sul palco del Comic-Con di New York. Il loro è stato l’piùe il video e le foto di quel toccante momento sono già diventate virali. Ritorno al futuro,J. Fox e37 anni dopo, dopo quasi 40 anni Marty McFly (J. Fox) e il dottor Emmett Brown, detto Doc (), si sono trovati nuovamente fianco a fianco per parlare della trilogia di Ritorno al futuro, diventata ormai un cult, che li ha resi celebri in tutto il mondo. I due si erano già incontrati nel 2020. Accolti al Comic-Con di New York da migliaia di fan, i due ...

DiLei

... perché in quel momento si è visto tutta la sintonia che c'è tra loro, mentre Lloyd sosteneva tra le sue bracciaJ.e il Parkinson. Molte persone hanno riconosciuto all'attore il ...J.e Christopher Lloyd, i leggendari attori intepreti della trilogia "Ritorno al futuro" si sono incontrati sabato scorso sullo stesso palco durante un panel al Comic Con di New York. La ... “Michael J. Fox è straziante vederlo così”: l’abbraccio commovente con Christopher Lloyd Michael J. Fox e Christopher Lloyd si sono ritrovati dopo 37 anni dal primo mitico Ritorno al futuro sul palco del Comic-Con di New York. Il loro è stato l’abbraccio più commovente e il video ...I fan di Ritorno al futuro mettano subito mano al fazzoletto perché la reunion tra Christopher Lloyd e Michael J. Fox al Comic Con di New York non lascerà scampo nemmeno ai cuori più aridi ...