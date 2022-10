“Mi ribolle il sangue” Scaroni stronca la Nato e ci prepara al peggio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Paolo, presidente del Milan e Deputy Chairman di Rothschild, nonché ex numero uno dell'Eni, si arrabbia sulla gestione della crisi energetica da parte dei paesi occidentali. Dopo le sanzioni alla Russia non tutti hanno avuto le stesse conseguenze, una situazione che porterà ad un inverno difficile, ma la stagione fredda del 2023 sarà ancora più tosta: “Abbiamo davanti un inverno difficile e quello dell'anno prossimo rischia di essere ancora. Dobbiamo disporre almeno dei rigassificatori per sostituire il gas russo. Il gas liquido costa di più ma con i livelli di prezzo che abbiamo oggi c'è spazio per il gas liquido. Mi colpisce che l'Unione Europea non si sia dedicata a costruire l'antidoto per queste sanzioni scelte dopo l'invasione della Russia in Ucraina. Quanto fatto non basta. In sedeabbiamo preso una decisione ...