Juventus | un grande ex va giù duro | “Così non si può andare avanti”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La pesante sconfitta di sabato nel big match contro il Milan ha riaperto la crisi della: in molti ora si interrogano sul futuro PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juve è ripiombata in crisi. Le due vittorie consecutive tra campionato e Champions sembravano aver dato un po’ di fiducia ai bianconeri dopo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Perché quell'impegno, sabato alle ore 18, ancora alTorino, corrisponde con il derby della ...hanno iniziato subito a caricare la squadra in vista del sempre sentito incrocio con la. Il ......la centrocampista della- , indossare questa maglia è sempre un onore ed è giusto provare a trasmettere questo spirito alle nuove arrivate'. Il capoluogo ligure ha risposto con..."Inferno e paradiso in quattro giorni: Tomori, che colpo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il difensore inglese è andato in ...Siamo preoccupati, la Juventus non trasmette segni di crescita, ha due punti in meno dello scorso anno, ha segnato un gol in meno ed e' a distanza siderale dai primi proprio come lo ...