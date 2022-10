Christopher Lloyd e Michael J Fox insieme sul palco | l’abbraccio bellissimo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Se dici Marty McFly e dottor Emmet Browngli occhi di un mucchio di persone si riempiono di nostaglia. E così è guardano il video della reunion tra i due amatissimi attori di Ritorno al Futuro,J. Fox. Siamo al Javit’s Centre di New York, l’occasione il Comic Con. “Lavorare con Chris è stata la parte migliore di questo film, perché è semplicemente geniale”, le parole diJ. Fox, 61 anni, che poi ha voluto sdrammatizzare la notizia della scomparsa di sua madre lo scorso 24 settembre. “Avevo 23 anni, l’ho chiamata e le ho detto: ‘Vogliono che faccia questo film prodotto da Steven Spielberg, ma dovrò farlo di notte’. Lei mi ha risposto: ‘Sarai troppo stanco’… Fino ad oggi, beh fino a due settimane fa, mia madre ha sempre pensato che per me fare Ritorno al Futuro fosse una pessima idea. ...

I due attori di nuovo insieme per celebrare la trilogia di 'Ritorno al Futuro' Michael J. Fox edi nuovo insieme per celebrare la trilogia di 'Ritorno al Futuro'. L'occasione è arrivata con l'ultima edizione del Comic Con di New York, che ha visto sul palco il commovente ...Michael J. Fox edi nuovo insieme per celebrare la trilogia di 'Ritorno al Futuro'. L'occasione è arrivata con l'ultima edizione del Comic Con di New York, che ha visto sul palco il commovente ...E così è guardano il video della reunion tra i due amatissimi attori di Ritorno al Futuro, Christopher Lloyd e Michael J. Fox. Siamo al Javit’s Centre di New York, l’occasione il Comic Con. “Lavorare ...In occasione del ComicCon di New York, i protagonisti di Ritorno al futuro si riabbracciano dopo 40 anni. Tra commozione e il tenero racconto di Michael J. Fox, che 15 giorni prima ha perso sua madre ...