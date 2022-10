Uomini e Donne | un’ex corteggiatrice prende una pausa dai social | “Da qualche mese sto affrontando una situazione non facile”

Leggi su isaechia

(Di domenica 9 ottobre 2022) Non è un periodoperdi. Giovanissima mamma, oggi anche influencer, la ragazza era stata anche indicata come una delle papabili new entry nella Casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Ginevra Lambruschi, ex compagna del calciatore Mirko Antonucci. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate da Deianira Marzano, la Lambruschi avrebbe rinunciato al reality show all’ultimo minuto per motivi personali. La donna, infatti, nei mesi scorsi, era stata lasciata dal papà di sua figlia, la piccola Sophie, a un passo dall’altare: Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio “ex compagno” a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da ...