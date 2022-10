MOVIOLA – Monza-Spezia | mani di Rovella | non c’è rigore col var

(Di domenica 9 ottobre 2022) Episodio dain avvio di gioco di, match della nona giornata di Serie A 2022/2023. Sugli sviluppi di un rinvio di Caldirola,ha colpito la palla col braccio e ha spinto l’arbitro a concedere il. Il var però richiama subito Daniele Perenzoni che al monitor si accorge subito dell’errore: in primo luogo, siamo in pieno caso di palla inattesa. Ma soprattutto, il braccio del giocatore è attaccato al corpo e non aumenta il volume. Non c’è nessun, infatti il direttore di gara subito dopo cancella la decisione presa originariamente. SportFace.

Calcio News 24

Commenta per primo Di seguito gli episodi dadei match della domenica pomeriggio della nona giornata di Serie A. Torino - Empoli h. 12.30 ...- Spezia h. 15.00 Perenzoni Meli - Peretti IV: ...SintesiSpeziaCalcio d'inizio alle 15.00 Migliore in campo: ... Moviola Monza Spezia: l’episodio chiave del match Episodio da moviola in avvio di gioco di Monza-Spezia, match della nona giornata di Serie A 2022/2023. Sugli sviluppi di un rinvio di Caldirola, Rovella ha colpito la palla col braccio e ha spinto ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’edizione 9ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Monza Spezia L’episodio chiave della moviola del match tra Monza e Spezia, valido per l’8ª giornata ...