Francesco Totti | ultimo sgarro a Ilary | il gesto non passa inosservato

C è la data d inizio della battaglia legale per la separazione tra Ilary Blasi e. Il 14 ottobre si comincia. La prima udienza sarà dedicata alle borse di Ilary scomparse dall armadio e di cui lei chiede la restituzione. Il giudice civile dovrà quindi decidere del ...Il 14 ottobree Ilary Blasi dovranno presentarsi in udienza davanti al giudice civile di Roma per il primo atto dell'iter di separazione. Ma secondo quanto scrive il Corriere della ...Francesco Totti risponde all’attacco social di Ilary Blasi con il suo ultimo gesto inaspettato: non è passato inosservato agli occhi dei follower, cosa è accaduto Dopo un’estate pienissima di colpi di ...Per tutta l’estate, da quando hanno annunciato con comunicati diversi la fine del loro matrimonio, non si è fatto altro che parlare di Francesco Totti, l’ottavo re di Roma, e Ilary Blasi, la nota show ...