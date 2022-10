Basket | Serie A1 2022-2023 | Trento batte Treviso 66-57 | cronaca e tabellino

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dolomiti EnergiaNutribulletper 66-57 nella sfida valida per la seconda giornata dellaA1di, portando a casa la prima vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Diego Flaccadori, che mette a segno 17 punti, che servono regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Atkins che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 17-15. Nel secondo quarto la situazione non cambia, ed anzi, il match diventa più chiuso, con i padroni di casa che si impongono sempre più sugli ospiti, allungando ancora ...

Seconda giornata diA aperta ieri dagli anticipi vinti da Brescia e Pesaro rispettivamente su Varese e Venezia. ... Leggi i commentiItaliano: tutte le notizie Gasport 9 ottobre 2022La serata odierna diA1 dimaschili ha visto la disputa di ben cinque match, validi per la seconda giornata del campionato 2022/23. Tra questi si sono giocati tre partite a Reggio Emilia, Sassari e Bologna. ...Un buon inizio, quindi, che lascia ben sperare per le prossime partite nonostante la squadra scesa in campo sia stata fortemente rimaneggiata per colmare le assenze, come quelle di Dania e Del Buono s ...REGGIO EMILIA - Derthona Basket, successo sofferto in esterna contro Reggio Emilia, gli uomini di coach Ramondino la spuntano per 63-59.