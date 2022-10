Tu Si Que Vales 2022 | Valter La Mantia video e gallery

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nella quarta puntata di Tu Si Quedi stasera, 8 ottobre, abbiamo visto anche l’esibizione diLa, 60enne di Ortona appassionato di canto e di ballo.ha ballato un brano di Prince e cantato “Ricominciamo” di Adriano Pappalardo. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per lui, inevitabile la Scuderia Scotti. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione diLanella puntata di Tu Si Quedi stasera.La ...

Lite tra Fabio Albanesi e Sabrina Ferilli a Tu si: cos'è successo Fabio Albanesi torna a Tu sied è subito scontro con Sabrina Ferilli , ma in realtà è tutto uno scherzo ordito contro l'attrice. Il 59enne si è presentato ...Si rinnova l'appuntamento con Tu Si, che ormai da anni intrattiene il pubblico del sabato sera su Canale 5: merito sicuramente dei tanti talenti che si esibiscono sul palco, regalandoci emozioni incredibili e un pizzico di ...Con una performance canora che inizialmente sembra non convincere per le doti artistiche, il “divulgatore di felicità” centra a pieno ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...