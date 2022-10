Trattori rubati nella Bergamasca stavano per finire in Romania | 3 arrestati

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 ottobre 2022)nelle province di Bergamo e Bresciaper essere portati inma, grazie ad un passante che ha segnalato movimenti sospetti, i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari e tre persone sono state arrestate per ricettazione. Un quarto complice, minorenne, è stato invece denunciato. Il fermo è avvenuto dopo che i carabinieri di Melzo hanno ricevuto una chiamata da parte di un uomo, che, trovandosi a passare lungo via Rivoltana, a Liscate, ha notato delle persone intente a caricare dei mezzi agricoli su un rimorchio parcheggiato nei pressi di un capannone. Il passante, cittadino di Liscate, l’ha subito segnalato in caserma. I militari hanno verificato inviando una pattuglia sul luogo indicato e hanno sorpreso quattro persone intente a caricare duesul camion. ...