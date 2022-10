Sanità | allarme gender gap | “A causa della pandemia serviranno molti più anni per raggiungere la parità”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Laha amplificato ilgap, prima a livello mondiale si riteneva di poterlo colmare in circa 99. Ora siamo a 135,6. Un problema che riguarda anche il settore. Servono azioni spinte perl’equilibrio di genere e gli obiettivisalute. Il ruolodonna è fondamentale, anche nel sistema sanitario. La problematica delgap è presente anche nell’Agenda Europea 2030, con una scheda specifica sulla questione, così come nella progettualità del Pnrr. Anche la legge 162 del 2021 fa riferimento alla certificazione di bilancio di genere per colmare il divario. Come viene ribadito in questi documenti, non si può arrivare ad un mondo equo e sostenibile se la metà di ...