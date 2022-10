Oroscopo Branko Sabato 8 Ottobre 2022 | Cancro stanco

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’diper oggi,Ariete La giornata porterà risposte positive nella carriera e negli affari. Cogliete l’occasione per risolvere questioni familiari e domestiche. Toro Una nuova impresa può gradualmente prendere forma e aprire percorsi verso maggiori risultati e successi. Gemelli La giornata promette bene, dovete lasciarvi andare alle belle emozioni ora che avete ritrovato l’equilibrio.Non potete distrarvi, state andando nella giusta direzione. Siete solo un po’ stanchi, forse state facendo troppe cose. Leone Dovete ascoltare voi stessi e nessun altro, cercate di capire quali sono le vostre priorità e mettetevi al lavoro. Vergine Avete le idee chiare e ora siete in grado di dire quello che pensate, a tutti, senza ...

