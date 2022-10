Inter | alla ricerca del Lautaro perduto | 39 i giorni d’astinenza del Toro

Leggi su calcionews24

L'vuole ritrovareMartinez, l'attaccante argentino è a digiuno da ben 39dall'ultimo centro contro la Cremonese L'vuole ritrovareMartinez, l'attaccante argentino è a digiuno da ben 39dall'ultimo centro contro la Cremonese. Era il 30 agosto quando iltrascinava con i suoi gol i nerazzurri, poi qualcosa si è inceppato e il gioco ha messo a repentaglio anche l'efficacia sotto rete dell'argentino. Sette partite che non segna, troppe per un giocatore con le sue qualità anche se l'apporto in campo non è mai mancato. A Sassuolo l'vuole ritrovareper tornare a vincere e accorciare in vetta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.