Atp Firenze 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo ATP 250 di. L’evento andrà in scena da lunedì 10 a domenica 16 ottobre sui campi in cemento indoor di Palazzo Wanny. A guidare il seeding c’è il canadese Felix Auger-Aliassime, seguito da Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e lo statunitense Maxime Cressy. Gli altri azzurri ai nastri di partenza sono Lorenzo Sonego, Giulio Zeppieri, Francesco Passaro e Francesco Maestrelli, gli ultimi tre in gara in virtù di una wild card. Presenti pure due veterani come il belga David Goffin ed il francese Richard Gasquet in un parterre decisamente competitivo. Quest’ultimo comprende anche gli altri due americani Jenson Brooksby e Brandon Nakashima, il kazako Alexander Bublik ed il russo Aslan ...