Roma | aspettando sempre Abraham

Un'altra beffa, per certi versi simile a quella atalantina. Ieri il secondo tempo è stato tutto della: ha giocato, recuperato, creato, sbagliato l'impossibile anche, trovato un portiere in grande serata, Bravo, ed è stata punita nell'unica occasione in cui - nella frazione - il Betis è riuscito ...Prima vittoria per il Psv che si porta in seconda posizione nel girone A con 4 punti,... Nel girone della, che se la vedrà stasera con il Betis, pareggio a sorpresa tra Helsinki e ...Dybala, pur se in piena luce, non può bastare, così come la Roma non può pensare di poterla risolvere solo su palla inattiva. Questa sconfitta complica le cose in chiave qualificazione. Di buono ci ...Roma-Betis, a tutto Mourinho. Lo Special One non digerisce la sconfitta interna contro gli spagnoli. Lo sfogo nel post partita.