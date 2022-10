Il centrosinistra lombardo può ripartire dai sindaci in vista delle regionali

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dopo la delusione della mancata candidatura alle politiche con il Pd, Pierfrancesco Maran – assessore del comune di Milano – riparte dalle elezioniin Lombardia previste per il 2023. «Serve tornare a concetti come quello di autonomia localedecisioni. Non dobbiamo riprodurre le divisioni e le dinamiche romane, ma cominciare dalle esperienze vincenti che ci hanno portato a governare buona partecittà lombarde, con coalizioni ampie che non hanno mai perso dila necessità di essere popolari, civiche e aperte alla società contemporanea», ha detto Maran. La mattina di sabato 8, davanti alla Fondazione Feltrinelli, si terrà l’evento Cominciamo da capo – per la Lombardia e per l’Italia. Un appuntamento promosso con un volantino a sfondo rosso, senza simboli di partito che richiamerà militanti, ...

