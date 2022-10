Francesco Totti e Ilary Blasi | Selvaggia Lucarelli contro Noemi Bocchi

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nel pomeriggio del 06 ottobre 2022ha fatto un ininaspettato e casuale conper le strade di Roma ed ha notato subito qualcosa, poi ha condiviso una Instagram Stories uno scatto rubato die ha commentato ironicamente.: “Forse le borse disono state distribuite fra le amiche”dopo aver incrociato per puro casoper le vie della Capitale, le ha rubato uno scatto per poi condividerlo sulle sue stories Instagram, commentando in modo scherzoso: “Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico ...