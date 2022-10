Calendario Serie B 2022 23 | date | giornate | risultati | classifica

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il 15 luglio è stato sorteggiato il programma del torneo cadetto, che vedrà 20 squadre cercare la promozione inA:/23 Il campionato diBTK ha preso ufficialmente forma con la composizione dele la compilazione delle 38della stagione regolare./23: il torneo comincerà come laA nel secondo fine settiamana di agosto, ma al contrario del massimo campionato non si fermerà durante i Mondiali di Qatarche si disputeranno in autunno. Le Squadre Alla/23 partecipano 20 squadre. Alle 13 formazioni che hanno mantenuto la categoria nella passata ...

OA Sport

La Figh ha intanto reso noto anche ildel campionato diB maschile. In questo caso la Pallamano Benevento dovrà farsi valere in un girone a dieci squadre in cui sono presenti Gaeta, ...... l'ultima di una rilevantedi pronunciamenti del TAR e del CGA " che, in via cautelare, già a ...animaliste " con cui erano state ripetutamente bocciate le più importanti previsioni del... Calendario Serie A calcio: orari partite 8-10 ottobre, chi gioca, programma, guida tv DAZN e Sky L'ottava giornata di Serie B, da seguire come sempre in diretta su Sky Sport, si apre con il derby rossoblù tra Cagliari e Genoa. Anticipo dal sapore di Serie A, mentre nella giornata di sabato occhi ...L'ottava giornata di Serie B si apre con il super anticipo di Marassi: Grifone bestia nera per i sardi, i numeri agli antipodi dei due attacchi.