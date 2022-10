Bombardieri | ‘Mai a favore di nessun condono | tutti devono pagare tasse’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Non saremo mai adi, siamo per farle tasse a”. Così dal palco del congresso nazionale della Uiltec a Bari il segretario generale della Uiltec, Pierpaolo. “Questa misura di sostegno contro la povertà deve rimanere, anche se noi abbiamo detto dall’inizio che il meccanismo che legava reddito di cittadinanza e incrocio domanda e offerta di lavoro era uno strumento sbagliato”. “Non si elegge un segretario generale perchè è una donna ma perchè è brava. E’ una mortificazione altrimenti. Lavoriamoinsieme per fare crescere questa organizzazione”. “I ragazzi non vanno a lavorare – afferma – perché gli offrono contratti da fame, 4 ore per lavorare invece 12, con sabato e domenica compreso. Fanno bene a ...