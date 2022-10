Bando Toscana | 1 | 8 milioni per ripopolare le zone interne con l' innovazione digitale

Il finanziamento rivolto alle aree montane e insulari, per l'attrazione di smart workers e nomadi digitali e l'insediamento di nuove startup, ha già avuto le prime sei ...'Attraverso ilRiesco - ha aggiunto Messina - siamo stati in grado di sostenere questo ... assessore alle Politiche Sociali della Regione- . È molto positivo, inoltre, che il progetto ...Il finanziamento rivolto alle aree montane e insulari, per l'attrazione di smart workers e nomadi digitali e l'insediamento di nuove startup, ha già avuto le prime sei richieste ...Già sei domande di domande di partecipazione al bando per l'innovazione digitale nelle aree interne, montane e insulari che prevede contributi a fondo perduto da un minino di 20.000 ad un massimo di 1 ...