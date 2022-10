Un altro domani | spoiler | Julia scopre il segreto di Tirso

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Ad UnInfante sta per scoprire tutta la verità a proposito dei trascorsi dicon suo fratello Jorge e con la moglie Olga, ma soprattutto del complicato e controverso legame che l'uomo conserva con il nipote Erik. Durante le prossime puntate della soap opera spagnola, infatti,riuscirà a far aprire, che le racconterà come stanno davvero le cose. Abbiamo visto come l'arrivo nel paesello di Erik abbia destabilizzato Noguera con i suoi atteggiamenti ribelli e i continui scontri tra loro., ad un certo punto, ha confessato all'amica Elena che il ragazzo è figlio di suo fratello Jorge, in carcere per rapina e omicidio, e che quando sparisce dall'albergo è proprio per andare a trovare lui. L'uomo è riuscito a convincere il giovane a ...