Il mercato auto a settembre | l' analisi di UNRAE

Leggi ora: struttura delIlitaliano batte un colpo . Le immatricolazioni di autovetture in Italia, dopo tredici cali mensili consecutivi, hanno fatto registrare crescite in agosto del 9,9% e in settembre del 5,4% . ...(Teleborsa) - A settembre il mercato dell'auto conferma la ripresa già avviata ad agosto dopo 13 mesi consecutivi di flessioni. Il dato del mese aggiornato dal Ministero delle Infrastrutture ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...