Calciomercato da urlo | l’estate rovente della Premier League

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Non c’è dubbio che ormai, per qualsiasi appassionato di calcio, la stagione estiva sia diventata uno dei momenti più concitati. Il motivo? Inevitabilmente i vari movimenti di mercato, che sono in grado di alzare ancora di più le temperature e, inevitabilmente, infiammare gli animi dei tifosi, che sognano sempre che la propria squadra del cuore possa fare degli annunci di colpi clamorosi. Cosa è successo nell’ultima estate diin Europa? Ce lo racconta un approfondimento pubblicato sul blog di Betway, un tra le aziende leader nel settore delle scommesse serie A. C’è da dire che il bilancio finale delha avuto un responso davvero a senso unico: ovvero, non c’è nessun campionato in grado di eguagliare i numeri che vengono fatti registrare in. Cifre da record in Inghilterra La ...

Commenta per primo Tra i grandi e nuovi protagonisti dell'inizio di stagione dadel Napoli c'è anche Giovanni Simeone. Che ha parlato al quotidiano argentino La Nacion a 360°: ' All'inizio non mi piaceva il soprannome Cholito , ma ora so che va ancora oltre mio padre. ...Raspadori 8,5 : prima da titolare in Champions League e prestazione da. Lega il gioco benissimo, mette a segno una doppietta e serve anche un assist per Kvaratskhelia (20' s.t. Simeone 7 : ... Milan, la rinascita di un ex Primavera: stella dell'Az ed esordio da urlo contro la Germania. E Maldini... Un nome che era già circolato in passato torna ad orbitare in casa Inter dove si parla nuovamente di una grande opzione ...