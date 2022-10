Vite al limite | nonostante i progressi non ce l’ha fatta | una tragedia vera e propria

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ancora un lutto tra i concorrenti dial. A pagarne le pene questa volta è stato un ragazzo che sembrava avere tutte le possibilità per superare questo terribile ostacolo. Uno dei programmi più seguiti ha registrato l’ennesima vittima tra i suoi concorrenti. Questa volta si tratta di una persona molto conosciuta sui social la cui triste dipartita ha lasciato un vuoto immenso in tutti coloro che la seguivano. Numerosi sono gli uomini e le donne che, presi dalla disperazione di non riuscire a dimagrire, scelgono di rivolgersi al dottor Nowzaradan. Si tratta di pazienti che soffrono di obesità e che per tornare in forma hanno bisogno di un percorso ferreo. Ma è un qualcosa che non può essere fatto senza avere tanta forza di volontà e determinazione. Alcuni di loro riesco a portare a termine questo percorso mentre altri non sono ...