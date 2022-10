Sampdoria, è Stankovic l’erede di Giampaolo: l’ex Inter alla ricerca dell’impresa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La vittoria dell’Inter in Champions League contro il Barcellona ha accelerato i tempi. Simone Inzaghi ha salvato la panchina e Dejan Stankovic ha raggiunto l’accordo per la panchina della Sampdoria. l’ex centrocampista dell’Inter era uno dei candidati per la panchina dei nerazzurri in caso di esonero di Inzaghi, poi ha accettato con grande entusiasmo una sfida che si preannuncia molto difficile. E’ pronto a ripartire dalla Sampdoria. Il club blucerchiato sta attraversando un momento molto difficile, dentro e fuori dal campo. A tenere banco è la situazione societaria, in più i risultati in campo sono stati da dimenticare. In 8 giornate ha conquistato appena due punti e occupa l’ultima posizione con il rischio concreto della retrocessione. La decisione inevitabile è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La vittoria dell’in Champions League contro il Barcellona ha accelerato i tempi. Simone Inzaghi ha salvato la panchina e Dejanha raggiunto l’accordo per la panchina dellacentrocampista dell’era uno dei candidati per la panchina dei nerazzurri in caso di esonero di Inzaghi, poi ha accettato con grande entusiasmo una sfida che si preannuncia molto difficile. E’ pronto a ripartire d. Il club blucerchiato sta attraversando un momento molto difficile, dentro e fuori dal campo. A tenere banco è la situazione societaria, in più i risultati in campo sono stati da dimenticare. In 8 giornate ha conquistato appena due punti e occupa l’ultima posizione con il rischio concreto della retrocessione. La decisione inevitabile è ...

