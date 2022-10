Oroscopo Branko Mercoledì 5 Ottobre 2022: Pesci creativi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 5 2022 Ariete Luna in Acquario molto buona per voi, porta successo nelle attività. Periodo di verifica. Toro Siete artigiani dello zodiaco. Gemelli Cercate di sfruttare questo Giove, questa Luna, questo Saturno. Siete furbi ma qualche volta cadete nelle trappole dei rivali. Cancro Quando Luna è buona gli affari si possono concludere. Leone Quando ascoltate gli altri perdete. Vergine Eventuali cure mediche assicurano effetti benefici ma la malinconia la curate solo con l’amore. Bilancia Luna nel campo della fortuna influisce in modo positivo. Scorpione Niente cose in fretta, prendete il vostro tempo. Sagittario Insegnate ai vostri parenti che dovete essere più pazienti. Capricorno Quasi impossibile sorvolare il tema delle ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’diper oggi,Ariete Luna in Acquario molto buona per voi, porta successo nelle attività. Periodo di verifica. Toro Siete artigiani dello zodiaco. Gemelli Cercate di sfruttare questo Giove, questa Luna, questo Saturno. Siete furbi ma qualche volta cadete nelle trappole dei rivali. Cancro Quando Luna è buona gli affari si possono concludere. Leone Quando ascoltate gli altri perdete. Vergine Eventuali cure mediche assicurano effetti benefici ma la malinconia la curate solo con l’amore. Bilancia Luna nel campo della fortuna influisce in modo positivo. Scorpione Niente cose in fretta, prendete il vostro tempo. Sagittario Insegnate ai vostri parenti che dovete essere più pazienti. Capricorno Quasi impossibile sorvolare il tema delle ...

