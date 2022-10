Grazia Schiavo ci racconta ‘Quasi Orfano’: “Il diverso fa paura ma è un arricchimento” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A brevissimo in sala con Quasi Orfano, Grazia Schiavo è sicuramente l’emblema della classe e dell’eleganza, come più volte ha dato modo di mostrarci. Ma in questa esperienza, l’interprete romana ha aggiunto una nuova sfaccettatura di sé, che ha condiviso in esclusiva con noi di VelvetMAG. Dal teatro, al cinema e alla televisione: Grazia Schiavo ha fatto letteralmente di tutto. Spot pubblicitari, conduzione televisiva, ma è la recitazione, si può dire, la sua vera passione. Una passione per certi versi “osteggiata” perché non completamente condivisa dal papà come ci ha raccontato, ma che alla fine le ha dato modo di ottenere una sua “rivalsa”. Eleganza, talento, bellezza, ma anche una consapevolezza di sé, conquistata nel corso degli anni, le hanno permesso di ritagliarsi un personalissimo spazio nel ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A brevissimo in sala con Quasi Orfano,è sicuramente l’emblema della classe e dell’eleganza, come più volte ha dato modo di mostrarci. Ma in questa esperienza, l’interprete romana ha aggiunto una nuova sfaccettatura di sé, che ha condiviso in esclusiva con noi di VelvetMAG. Dal teatro, al cinema e alla televisione:ha fatto letteralmente di tutto. Spot pubblicitari, conduzione televisiva, ma è la recitazione, si può dire, la sua vera passione. Una passione per certi versi “osteggiata” perché non completamente condivisa dal papà come ci hato, ma che alla fine le ha dato modo di ottenere una sua “rivalsa”. Eleganza, talento, bellezza, ma anche una consapevolezza di sé, conquistata nel corso degli anni, le hanno permesso di ritagliarsi un personalissimo spazio nel ...

