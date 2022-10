Barcellona | gara con l' Inter sempre più nefasta | Christensen e Kessié ko

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nuovi strascichi nefasti per ildalla serata di San Siro contro l': non solo la sconfitta per 1 - 0 firmata Hakan Çalhano?lu , il gol annullato a Pedri , il rigore negato sull'...

... bianconeri per riaprire un girone che si è complicato Dopo Inter e Napoli controe Ajax,... Le scelte terranno anche conto delladi sabato contro il Milan", ha aggiunto. Classifica: Psg ...Nuovi strascichi nefasti per ildalla serata di San Siro contro l' Inter : non solo la sconfitta per 1 - 0 firmata Hakan Çalhanolu , il gol annullato a Pedri , il rigore negato sull'intervento di Denzel Dumfries e le ...All'inizio del 2022 Guevara ha ammesso che l’obiettivo era il titolo. Avrebbe affrontato una gara alla volta cercando di essere regolare e arrivare a fine ...Gli esami clinici l'indomani degli acciacchi rimediati nel match di San Siro hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra per il difensore danese e una distrazione agli adduttori per l'ex ...