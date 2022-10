Alinghi a Barcellona | il team scende in acqua con l’AC75

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)Redbull fa sul serio per il suo ritorno nell’America’s Cup e ha iniziato a navigare nelle acque di. Dopo mesi di studio e preparazione, ilsvizzero è salito a bordo del: dopo la scuffiata occorsa il 31 agosto, gli allenamenti sono ripresi e procedono spediti sul campo di regata che ospiterà la Coppa nel 2024. I test diQuesto momento rappresenta il punto di partenza del lavoro dell’intero, con gli atleti che stanno man mano imparando a gestire l’impegnativo AC75. Sebbene i velisti siano ora in grado di far volare la BoatZero sui suoi foil, c’è ancora molto lavoro da fare per riuscire a controllarla in ogni circostanza. Si tratta di uno sforzo che vedrà tutto ilimpegnato in questa direzione, ...