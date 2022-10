Tragedia Indonesia, Federcalcio: “Ritardo apertura cancelli è causa della strage” (Di martedì 4 ottobre 2022) La Federcalcio Indonesiana rivela che i ritardi nell’apertura dei cancelli dello stadio di Malang, dopo lo scoppio degli scontri alla fine della partita tra l’Arema Fc e il Persebaya Surabaya, hanno contribuito al disastro in cui hanno perso la vita almeno 131 persone. La Federcalcio Indonesiana afferma di aver allontanato definitivamente l’amministratore delegato e il responsabile della sicurezza dell’Arema, la squadra di casa, per non aver messo in sicurezza il campo e per non aver consentito l’apertura immediata dei cancelli di uscita. La Federazione sostiene che alcuni cancelli erano ancora chiusi quando gli spettatori hanno iniziato a fuggire dai gas lacrimogeni lanciati dalla polizia nel ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Lana rivela che i ritardi nell’deidello stadio di Malang, dopo lo scoppio degli scontri alla finepartita tra l’Arema Fc e il Persebaya Surabaya, hanno contribuito al disastro in cui hanno perso la vita almeno 131 persone. Lana afferma di aver allontanato definitivamente l’amministratore delegato e il responsabilesicurezza dell’Arema, la squadra di casa, per non aver messo in sicurezza il campo e per non aver consentito l’immediata deidi uscita. La Federazione sostiene che alcunierano ancora chiusi quando gli spettatori hanno iniziato a fuggire dai gas lacrimogeni lanciati dalla polizia nel ...

DiMarzio : #Indonesia | Tragedia durante una partita di calcio: morte almeno 182 persone dopo un'invasione - cmdotcom : Tragedia in Indonesia dopo una partita: almeno 182 morti e 200 feriti - tancredipalmeri : Scioccante in Indonesia. Per proporzioni la seconda peggiore tragedia della storia del calcio: nella città di Malan… - sportface2016 : Tragedia in #Indonesia, la Federcalcio: 'La causa della strage è stato il ritardo nell'apertura dei cancelli' - occhio_notizie : Gli ultimi dati sulla tragedia in #Indonesia -