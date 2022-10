Putin sarebbe pronto a un test nucleare ai confini dell'Ucraina: la rivelazione shock del Times (Di martedì 4 ottobre 2022) Putin starebbe preparando le sue forze armate per compiere un test nucleare ai confini dell'Ucraina. E' quanto si legge sul britannico Times che cita un'informativa inviata dalla Nato agli Stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022)starebbe preparando le sue forze armate per compiere unai. E' quanto si legge sul britannicoche cita un'informativa inviata dalla Nato agli Stati ...

ladyonorato : “Serve riaprire urgentemente il negoziato per evitare un’escalation nucleare”. Sarebbe ora che qualcuno che si dic… - robertosaviano : Matteo #Salvini è già stato al Viminale: è stato un disastro. Ha sequestrato esseri umani per propaganda. Ha minacc… - riotta : Il sabotaggio #Nordstream1 #NordStream2 conferma che la guerra di #Putin, che per certi esperti 'non ci sarebbe sta… - dinamo3040 : RT @LucaS36784560: non esiste un governo occidentale che di sia rifiutato di inviare armi, abbia proposto soluzione pacifica, ma per certi… - DomenicoLamoni1 : @elonmusk Questa sarebbe una vera proposta per portare alla pace. C’è solo un problema la pace non la vuole ne Puti… -