Occupa l'appartamento. Poi lo straniero lo affitta agli spacciatori (Di martedì 4 ottobre 2022) Uno straniero è stato allontanato dall'appartamento di Perugia che aveva Occupato e che utilizzava per ospitare dietro compenso clandestini e spacciatori: gli agenti della polizia locale hanno trovato fra gli ospiti tre persone con precedenti di polizia, una delle quali raggiunta da un provvedimento di espulsione

